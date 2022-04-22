В Турции обнаружили огромный подземный город первых христиан

В районе турецкого города Мидьят археологи обнаружили огромный подземный город с артефактами II и III века нашей эры, сообщает “Моя Планета”.

Раскопки в этом месте начались после того, как ученые выяснили, что найденная два года назад пещера — далеко не единственная. Оказалось, что в подземном городе есть колодцы, коридоры, места для богослужений и многое другое.

Работы начались в пещере, состоящей из трех камер. Помещения использовались как амбар или погреб. “Там мы нашли туннель, который вел на север. Длина туннеля составляет 100 метров. Благодаря ему мы нашли 49 комнат, среди которых есть церковь и синагога”, — рассказал руководитель раскопок Гани Таркан.

По его словам, обнаружены также выгребные ямы и колодцы, украшения на стенах. Раскопки, проведенные в двух местах, будут проводиться по всему Мидьяту и даже окрестным деревням. “Мы раскопали и очистили около трех процентов древнего города. Он занимает площадь всего округа”, — отметил Таркан.

В подземном городе кипела жизнь на протяжении 1900 лет. Его строили христиане как убежище, так как христианство не было официальной религией во II веке. Верующие укрывались в подземельях, чтобы избежать преследований со стороны Рима. По оценкам археологов, под землей жили 70 тысяч человек.

После проведения всех раскопок подземный город хотят открыть для публики. Местные власти считают, что это увеличит число туристов с 2 до 4 миллионов в год.