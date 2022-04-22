В Fotografiska открывается сразу две выставки

На выставке “Сад эмодзи-наслаждений” Ганнис комбинирует общепринятые системы знаков из прошлого и настоящего, тем самым расширяя лексикон эмодзи. Бешеная скорость развития технологий ведет к тому, что все вокруг — как биологические организмы, так и окружающая среда — претерпевает необратимые изменения. Поэтому художница решила проанализировать то, насколько современный визуальный язык совпадает с символами, которые использовал живший пятьсот лет тому назад художник-визионер Иероним Босх. Одно из его самых амбициозных произведений, триптих “Сад земных наслаждений”, олицетворяет черный юмор, конфликты и абсурд, присущие человечеству, земной жизни и космическому порядку. Ганнис предлагает смелую интерпретацию этого шедевра, и ее работу можно воспринимать и как пародию на классическое искусство, и как критику общественного устройства.

О своем творчестве художница рассказывает следующее: “В своих работах я рассуждаю о природе человека, идеологиях и устройстве общества, которые не меняются на протяжении многих столетий. Также создаю коллажи о сменах парадигм, которые происходят вследствие технологических и культурных революций”.

Выставка Пикси Ляо “Твоя точка зрения зависит от меня” предлагает взглянуть на абсурдность традиционных представлений о мужчине и женщине в современном мире. Ляо выросла в Китае, где женщине навязывается роль матери и хранительницы очага. Но что делать, если человек видит себя иначе?