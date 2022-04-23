23.04.2022, 10:57
Все ниточки ведут к российским олигархам. Одна из ведущих туристических компаний Эстонии отрицает связь с Россией
ФОТО: Illustratsioon: Illustratsioon: Elise Christin Jörberg
Скандалы в прессе, сокрытие фамилий владельцев, связи с российскими олигархами, миллионный бизнес и паническое изменение данных на сайте Википедии после начала военных действий в Украине. Какие тайны скрывает одна из ведущих туристических фирм Эстонии и всех стран Балтии — в расследовании издания Eesti Päevaleht.