Все ниточки ведут к российским олигархам. Одна из ведущих туристических компаний Эстонии отрицает связь с Россией

После Estravel и Novatours компания Tez Tour является третьим по величине туроператором в Эстонии, при помощи которого тысячи жителей нашей страны отправляются в долгожданный отпуск в теплые страны. Кроме того, Tez Tour считается одним из лидеров рынка в Восточной Европе. Но последнее время ее все чаще упоминают в связи с развязанной Россией войной в Украине, а также санкционными списками, в которые, как утверждается, попали владельцы компании. Но кто они — эти владельцы — никто толком и не знает.

Tez Tour — международный концерт, работающий в десятках стран, ежегодно продает туристические пакеты на сотни миллионов евро. В прессе неоднократно называлась примерная стоимость компании — более миллиарда долларов. Но пытаясь выяснить, кто стоит за этой громадой, попадаешь в бесконечный лабиринт.

После начала войны в Украине, с 24 февраля 2022 года, статья про компанию в литовской Википедии была изменена 13 раз. Видимо, в панике стирались все упоминания о том, что штаб-квартира турфирмы находится в Москве.