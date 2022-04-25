Турция изменила правила въезда для туристов

Новые правила распространяются на всех туристов: и тех, кто прилетает в Турцию на самолете, и тех, кто едет через наземную границу. HES-код не будут спрашивать в аэропортах, пунктах пропуска и на рейсах внутри страны. Кроме того, без него теперь можно будет попасть в торговые центры и другие общественные места, сообщает портал 34travel.me.