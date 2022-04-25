Идем в музей! KUMU представляет мифический и самобытный мир Лембита Сарапуу

За шестьдесят лет деятельности Лембита Сарапуу (которому во время проведения этой выставки исполняется 92 года) как художника его самобытный и выразительный стиль живописи называли и наивизмом, и трансавангардизмом, и постмодернизмом. Творческим пиком для Сарапуу можно считать период восстановления независимости Эстонии в конце 1980-х и начале 1990-х, когда его произведения по мифологическим мотивам, особенно эпоса “Калевипоэг”, обращались к широкой публике, в то же время занимая важное место в контексте искусства страны. Работы Сарапуу входят во множество частных и музейных коллекций, а сам он — лауреат далеко не одной государственной премии.

“На одном конце творческого спектра Сарапуу находятся простые пейзажи, ню и портреты, на противоположном — сексуальные, брутальные и гротескные мифические сюжеты, а посередине — ироничные, аллегорические и сатирические изображения, посвященные повседневной жизни и человеческому существованию. Сам художник описывает свое творчество как движение маятника между изображением действительности и достоверности, к чему и отсылает название выставки”, — комментирует выставку ее куратор, искусствовед Андерс Хярм.

Сарапуу пришел в искусство относительно зрелым тридцатилетним мужчиной в первой половине 1960-х, после недолгой военной карьеры в 1950-х и выпуска из Государственного института художеств Эстонии в 1961 году. Относясь к тому же поколению художников, что и Энн Пылдроос и Олав Маран, он общался с более молодыми художниками из объединения ANK ’64, однако нашел свой уникальный способ отойти от канона — через наивизм и искусство раннего Ренессанса. “В шестидесятых Сарапуу некоторое время экспериментировал с так называемым “суровым стилем”, а позже с сюрреализмом в манере Юло Соостера, но в итоге решил выбрать свой собственный и довольно одинокий путь, чтобы отойти от линии реализма, официального направления советского искусства”, — рассказывает Хярм.