Четверть жителей Эстонии постоянно превышают бюджет путешествий

“15% жителей Эстонии, принявших участие в опросе, сказали, что обычно превышают свой бюджет максимум на 10%. 10% респондентов заявили, что их поездка, как правило, выходит дороже на 30%, а 2% ответивших предположили, что превышают первоначальный бюджет почти вдвое”, — сказала руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. Иными словами, в общей сложности 27% респондентов заявили, что обычно превышают запланированный для путешествия бюджет.

“Многие семьи путешествуют во время школьных каникул. В поездке с детьми риск превышения бюджета еще больше, и тогда за расходами нужно следить еще тщательнее. Чем больше людей путешествует компанией, тем большее влияние оказывает каждая небольшая разница в цене, ведь билеты приходится покупать на всех”, — добавила Хакиайнен.

Однако, по словам Хакиайнен, немало жителей Эстонии успешно планируют свои дорожные расходы и придерживаются бюджета: “9% сказали, что обычно тратят даже меньше, чем планировали изначально, а 11% заявили, что очень внимательно следят за бюджетом, и, если видят, что расходы значительно возрастают, могут даже отменить поездку”.

27% респондентов не составляют бюджет поездок и оценивают расходы приблизительно, а 26% заявили, что вообще не путешествуют.

Банк Citadele также спросил у людей, что они будут делать, если поездка окажется дороже, чем ожидалось. Почти половина (48%) заявили, что, делая лишь приблизительную оценку расходов, они в любом случае рассматривают и более высокие затраты. 17% сказали, что у них всегда на всякий случай есть с собой кредитная карта, и еще столько же отметили, что всегда имеют с собой небольшой отдельный резерв наличных денег.

Заказанный банком Citadele и проведенный исследовательской фирмой Norstat опрос прошел в начале года во всех странах Балтии. В каждой стране были опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.