Эксперт: резкое увеличение числа тестирующихся на коронавирус говорит о том, что жители Эстонии хотят путешествовать

“Если исходить из данных о количестве тестов, у нас сейчас настоящий бум путешествий. В марте в аэропорту было сделано 1200 тестов на коронавирус, но в апреле этот показатель уже превышен, а ведь школьные каникулы начнутся ещё только на следующей неделе”, — прокомментировал Мартин Талу, который руководит вакцинацией и тестированием в Confido.

“Во многих странах мира связанные с коронавирусом ограничения уже значительно смягчены, но в некоторых популярных у жителей Эстонии туристических местах сегодня при высадке из самолёта необходимо предъявить отрицательный результат теста”, — говорит Мартин Талу. Сейчас, перед тем, как отправиться в любую поездку, важно уточнить, какие связанные с коронавирусом ограничения действуют в стране назначения и транзита — это удобно сделать на сайте Confido через приложение IATA Timatic и, в случае необходимости, там же можно забронировать в системе бронирования подходящее время для прохождения теста.

“Вакцинация против COVID-19 по-прежнему является очень хорошим планом. В любом случае, наличие сертификата о вакцинации добавляет уверенности, что вирус не станет неожиданной помехой во время поездки”, — добавил Талу, отметив, что в Китае, например, вирус снова начал распространяться, и, к сожалению, никто не может сказать точно, как в ближайшее время может измениться эпидемиологическая ситуация в той или иной стране.