В 72-м году литовский студент поджег себя в протест советской оккупации. “Каунас 2022” посвящает май 50-летию со дня его рождения

В 72-м году литовский студент поджег себя в протест советской оккупации. “Каунас 2022” посвящает май 50-летию со дня его рождения
Литовский Каунас является одной из трех культурных столиц Европы 2022 года. Было объявлено, что Каунас посвятит май 50-летию мученика литовской молодежи Ромасу Каланта, который боролся против оккупации города.
Поскольку в городе в течение года проводится более 4000 мероприятий и событий, “Каунас 2022” создал специальную программу, посвященную событиям богатой истории и сложного прошлого Каунаса. Город использует этот май для анализа опыта советской оккупации в 70-х годах прошлого века, организуя мероприятия в рамках программы “Офис памяти”.
История оккупации и уроки, которые можно извлечь из прошлого
После начала советской оккупации Каунас, некогда второй город Литвы и на некоторое время ее столица, был ввергнут в парадоксальное существование. В городе, находившемся под железным покрывалом Советского Союза, жили граждане, которые начали строить подпольную жизнь. Они отстранились от внешнего мира и стали непокорными культурными активистами, используя секретные типографии для обмена информацией.
Один из самых значительных моментов в истории Каунаса произошел 14 мая 1972 года, когда девятнадцатилетний Ромас Каланта поджег себя и начал “Каунасскую весну”. Это стало катализатором трехдневной антисоветской демонстрации протеста, в результате которой тысячи людей выкрикивали “Свободу Литве!”. Жестокие меры со стороны советской милиции, баррикады, несанкционированные митинги и постоянные демонстрации, которые спустя десятилетия завершились измененным Каунасом.
Уникальная программа мероприятий
Эти исторические события будут вспоминаться в программе “Каунас 2022” через “Кабинет памяти”, где посетители смогут увидеть представления, выставки и концерты, посвященные этому историческому периоду. Главной выставкой этой программы станет “1972: пробиваясь сквозь стену”, где посетители познакомятся с визуальной и аудиовизуальной историей Каунаса через картины, фотографии, фильмы и документальные фильмы об альтернативной культуре и несоветском образе жизни в Литве.
“1972: пробиваясь сквозь стену” рассказывает конкретную историю каунасской молодежи, музыки, моды и самовыражения в 70-е годы. После событий 1972 года молодые люди создавали альтернативные стили жизни, и такая музыка, как джаз и рок, становилась все более популярной. Поскольку музыкальное самовыражение в это время строго контролировалось, желание услышать западную музыку и обменяться информацией друг с другом было неутолимым. Поэтому данная выставка уникальна, поскольку состоит из музыкальных инструментов и устройств, использовавшихся во время оккупации, демонстрируя, как музыка использовалась для создания иллюзии свободы.
Один из разделов выставки посвящен Ромасу Калнта, здесь представлены его личность и личные вещи, создавая повествование о самопожертвовании Каланта. Кроме того, несколько разделов выставки вращаются вокруг так называемого поколения Ромаса Каланта — молодых людей, не подчиняющихся советскому обществу.
Выставка “Каунас–Вильнюс: сдвигая горы“ — еще один интересный гвоздь программы, который исследует разговор между Каунасом и Вильнюсом, молчаливую борьбу между ними и тихую зависимость друг от друга. Она иллюстрирует, как на связь между этими двумя городами оказала непосредственное влияние, но не была полностью разрушена, политическая власть Советского Союза.
Таким образом, 50-я годовщина служит напоминанием о том, что достаточно одного живого огня, зажженного 14 мая 1972 года у музыкального театра, чтобы осветить целый город.