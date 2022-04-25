В 72-м году литовский студент поджег себя в протест советской оккупации. “Каунас 2022” посвящает май 50-летию со дня его рождения

Поскольку в городе в течение года проводится более 4000 мероприятий и событий, “Каунас 2022” создал специальную программу, посвященную событиям богатой истории и сложного прошлого Каунаса. Город использует этот май для анализа опыта советской оккупации в 70-х годах прошлого века, организуя мероприятия в рамках программы “Офис памяти”.

История оккупации и уроки, которые можно извлечь из прошлого

После начала советской оккупации Каунас, некогда второй город Литвы и на некоторое время ее столица, был ввергнут в парадоксальное существование. В городе, находившемся под железным покрывалом Советского Союза, жили граждане, которые начали строить подпольную жизнь. Они отстранились от внешнего мира и стали непокорными культурными активистами, используя секретные типографии для обмена информацией.

Один из самых значительных моментов в истории Каунаса произошел 14 мая 1972 года, когда девятнадцатилетний Ромас Каланта поджег себя и начал “Каунасскую весну”. Это стало катализатором трехдневной антисоветской демонстрации протеста, в результате которой тысячи людей выкрикивали “Свободу Литве!”. Жестокие меры со стороны советской милиции, баррикады, несанкционированные митинги и постоянные демонстрации, которые спустя десятилетия завершились измененным Каунасом.

Уникальная программа мероприятий

Эти исторические события будут вспоминаться в программе “Каунас 2022” через “Кабинет памяти”, где посетители смогут увидеть представления, выставки и концерты, посвященные этому историческому периоду. Главной выставкой этой программы станет “1972: пробиваясь сквозь стену”, где посетители познакомятся с визуальной и аудиовизуальной историей Каунаса через картины, фотографии, фильмы и документальные фильмы об альтернативной культуре и несоветском образе жизни в Литве.