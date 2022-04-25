На рейсах Finnair больше не нужно носить маску. Но есть исключения

Исключением являются рейсы в страны, которые по-прежнему требуют, чтобы пассажиры носили маску как на вылетающих, так и прибывающих рейсах. К таким направлениям, например, относятся Австрия, Греция, Турция, Италия и другие. Полный список стран вы можете найти ЗДЕСЬ.