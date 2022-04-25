25.04.2022, 11:40
На рейсах Finnair больше не нужно носить маску. Но есть исключения
Foto: Finnair
С сегодняшнего дня, 25 апреля, пассажирам авиакомпании Finnair больше не нужно будет носить маску в самолетах.
Исключением являются рейсы в страны, которые по-прежнему требуют, чтобы пассажиры носили маску как на вылетающих, так и прибывающих рейсах. К таким направлениям, например, относятся Австрия, Греция, Турция, Италия и другие. Полный список стран вы можете найти ЗДЕСЬ.
По словам главы медицинского департамента авиакомпании, в самолете распространение коронавируса сдерживается за счет кондиционирования воздуха и других факторов, снижающих риск заражения.