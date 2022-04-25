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25.04.2022, 11:40

На рейсах Finnair больше не нужно носить маску. Но есть исключения

 
Finnairi lennuk
Finnairi lennuk
Foto: Finnair

С сегодняшнего дня, 25 апреля, пассажирам авиакомпании Finnair больше не нужно будет носить маску в самолетах.

Исключением являются рейсы в страны, которые по-прежнему требуют, чтобы пассажиры носили маску как на вылетающих, так и прибывающих рейсах. К таким направлениям, например, относятся Австрия, Греция, Турция, Италия и другие. Полный список стран вы можете найти ЗДЕСЬ.

По словам главы медицинского департамента авиакомпании, в самолете распространение коронавируса сдерживается за счет кондиционирования воздуха и других факторов, снижающих риск заражения.

RusDelfi
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