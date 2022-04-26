ФОТО | Крошечный аэропорт Курессааре. Стоит ли лететь на Сааремаа на самолете?

Если вы пришлете друзьям фотографию из Таллиннского аэропорта и попросите угадать, куда летите, то вряд ли кто-то сразу скажет “на Сааремаа”. Однако это вполне реальная возможность, ведь в Курессааре есть крохотный, но полноценный и функционирующий аэропорт.

Какие преимущества есть у полета на Сааремаа перед поездкой на остров на автобусе или на своей машине? Разберем все по порядку.

Маленький аэропорт с большими амбициями

Аэропорт Курессааре находится в пяти минутах езды на машине или же в 40 минутах ходьбы от центра города. По сравнению с Таллиннским и любым другим европейским аэропортом, да даже по сравнению с аэропортами на курортных островах, например, той же Греции, он выглядит почти игрушечным. Будто вы прилетели не в аэропорт, а в на автобусный вокзал небольшого городка.

Тем не менее внутри есть и паспортный контроль, и зона получения багажа. Хватило место даже для билетной кассы и небольшого зала ожидания перед проходом контроля безопасности.

Правда, в здании нет ни магазинов, ни киосков, в том числе и после того, как вы пройдете контроль безопасности. Поэтому приезжать сильно заранее не стоит — иначе придется сидеть в зале, где нет ничего кроме стульев, туалета и автомата с питьевой водой.

Прилететь в аэропорт Курессааре можно из Таллиннского аэропорта. Для этого нужно, как и на любой рейс, пройти контроль безопасности, а это значит, что ваш чемодан не должен превышать дозволенный вес, все жидкости должны быть в упаковке не более 100 мл и запакованы в специальный пластиковый пакет. То есть, если вы везете с собой бутылку чего-то по крепче, не забудьте сдать чемодан в багаж.

Те же условия — если не более жесткие — действуют и при возвращении. Как говорится, “мал да удал”, поэтому сотрудники Курессаареского аэропорта с полной серьезностью относятся к досмотру пытающихся улететь с острова пассажиров.

Время — деньги. Как выгоднее путешествовать?