26.04.2022, 10:05
Швейцария со 2 мая снимает ограничения на въезд туристов
ФОТО: Photo by Andreas Fischinger on Unsplash
Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает государственный секретариат по вопросам миграции.
“Со 2 мая будут действовать обычные правила въезда”, — говорится в правительственном сообщении.
Кроме того, 1 апреля в Швейцарии были сняты ковидные ограничения: теперь не нужно носить маски в общественном транспорте, в магазинах, музеях, театрах и других местах, не нужно показывать ковидные сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов, а также отменен пятидневный карантин по прибытии.