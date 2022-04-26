Новые возможности для отдыха: Join UP! Baltic открывает продажу туров в Черногорию, Албанию и на острова Греции

Первый сезон Join UP! Baltic пройдет под слоганом “Балтия, присоединяйся!”. Идея возникла не случайно, ведь украинский туроператор предлагает туристам из Эстонии самые лучшие свои направления. Среди них как уже хорошо известные путешественникам, так и совершенно новые.

“Туристов из Эстонии этим летом ждут яркие впечатления. Сегодня мы запускаем Черногорию, Албанию и греческие курорты Закинтос, Крит и Корфу. Колорит балканских стран и теплая атмосфера островов Греции, каждый из которых обладает своим характером. Уверен, что отдыхающие оценят наши предложения — у Join UP! хорошее портфолио и отличная репутация в Украине, — комментирует Гедиминас Керис, руководитель Join UP! Baltic, — Подчеркну важную деталь: доля гарантированных гостиниц составляет 80%, что позволяет получить мгновенное подтверждение даже в активный сезон”.

Полеты в Черногорию, Албанию и греческие острова Закинтос, Крит и Корфу будет выполнять украинская авиакомпании SkyUp Airlines под лицензией болгарской авиакомпании Holiday Europe. Авиапарк SkyUp Airlines — один из самых современных на чартерном рынке Балтии. Средний возраст самолетов — 14,5 лет.

Туроператор Join UP! был создан в 2010 году и за 10 лет стал одним из крупнейших игроков туристического рынка в Украине. Партнерская сеть компании в Украине насчитывает более 7 000 турагентов и около 130 агентств. Головной офис компании находится в Киеве. Региональные офисы представлены в Харькове, Одессе, Днепре и Львове. Международные представительства и партнерские сети представлены также в Молдове и Казахстане. Открылись бюро Join UP! Baltic в Риге, Таллине и Вильнюсе. В планах туроператора —открытие сети отелей в Украине и за рубежом.