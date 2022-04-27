27.04.2022, 08:44
ФОТО | Какая красота! В Стокгольме зацвели сакуры
ФОТО: Photo by Philip Myrtorp on Unsplash
В стокгольмском парке Кунгстрэдгорден цветет сакура — подарок императора Японии королю Швеции.
Впервые парк Кунгстрэдгорден в исторических хрониках упоминается в 1430 году. Территорию использовали как огород для королевского стола и называли konungens kålgård - “Сад королевской капусты”. Конечно, капусты там уже давным-давно нет, но каждую весну по сравнительно небольшому парку непременно спешит прогуляться каждый житель Стокгольма. Дело в том, что в середине апреля-начале мая здесь пышным нежно-розовым цветом начинает распускаться сакура.
63 сакуры были подарены королю Швеции японским императором в августе 1998 года и с тех пор стали настоящим весенним символом королевства.