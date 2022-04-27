ФОТО | Какая красота! В Стокгольме зацвели сакуры

Впервые парк Кунгстрэдгорден в исторических хрониках упоминается в 1430 году. Территорию использовали как огород для королевского стола и называли konungens kålgård - “Сад королевской капусты”. Конечно, капусты там уже давным-давно нет, но каждую весну по сравнительно небольшому парку непременно спешит прогуляться каждый житель Стокгольма. Дело в том, что в середине апреля-начале мая здесь пышным нежно-розовым цветом начинает распускаться сакура.