Фермер нашел на своем поле редкую скульптуру

Мужчина откопал артефакт, работая на своей земле в южной части сектора Газа. В министерстве туризма и древностей группировки ХАМАС сообщили, что находка представляет собой голову статуи ханаанской богини Анат. Длина известнякового изделия — 22 см. Статую создали примерно 2500 году до нашей эры. “Анат в ханаанской мифологии символизировала добро, любовь, красоту и войну”, — отметил министр Джамал Абу Рида.

Богиня Анат занимала место Дочери в типичном для семитов пантеоне “Отец-Мать-Дочь-Сын”. Согласно найденной в Угарите “Песне о Баале”, Анат была сестрой и любовницей Баала. Богиня также почиталась в Египте — к примеру, Фараон Рамсес, бившийся с хеттами при Кадеше, звал себя “любимец Анат”.

Сектор Газа — настоящая сокровищница для археологов, поскольку в древности это был главный сухопутный путь, соединявший древние цивилизации Египта, Леванта и Месопотамии. Однако обнаруженные здесь артефакты нередко пропадают или разрушаются в ходе военных действий.