ВИДЕО | В Киеве демонтировали памятник "Дружбы народов". На очереди еще 60 скульптурных композиций

Саму же “Арку дружбы народов” переименуют и будут подсвечивать в цветах украинского флага. Под ней также установлена гранитная многофигурная скульптура по мотивам Переяславского совета 1654 года с Богданом Хмельницким и московским посолом. Ее тоже демонтируют, но позже, отмечает BBC.