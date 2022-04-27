27.04.2022, 10:10
ВИДЕО | В Киеве демонтировали памятник "Дружбы народов". На очереди еще 60 скульптурных композиций
ФОТО: Scanpix, Sergei Chuzavkov
Вчера в Киеве начался демонтаж памятника единству Украины и России — фигур двух рабочих, украинца и русского, держащих в поднятых руках “знак дружбы народов”. От одной из 6-метровых скульптур в процессе сноса отвалилась голова.
Саму же “Арку дружбы народов” переименуют и будут подсвечивать в цветах украинского флага. Под ней также установлена гранитная многофигурная скульптура по мотивам Переяславского совета 1654 года с Богданом Хмельницким и московским посолом. Ее тоже демонтируют, но позже, отмечает BBC.
В украинской столице планируют убрать еще около 60 памятников, барельефов и памятных знаков, связанных с СССР и Россией.