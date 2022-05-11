ФОТО | Куда сходить в Курессааре и его окрестностях, если все главные достопримечательности вы уже видели?

Когда культурная программа выполнена, музеи прочесаны, фотографии на красивом фоне сделаны, то возникает вопрос — что дальше? Вот несколько мест, где можно и голод утолить, и детей развлечь, и самим неплохо отдохнуть. Причем не для всех из них нужна машина — многие находятся прямо в Курессааре.

Логово мифических чудовищ

В Курессааре есть одно очень необычное место, где будет интересно не только детям но и взрослым, и называется оно Thule Koda. Концепция места основана на том, что Сааремаа — это легендарный остров Туле. Это теорию поддерживает в своей книге и президент Леннарт Мери.

Греческие историки писали, что остров населен мифическими чудовищами, с которыми теперь можно познакомиться Thule Koda. Выставка сопровождается слоганом — “Не верьте всему, что видите”. Монстры из легенд не столько страшные, сколько забавные, разглядывать их и читать описание очень весело людям любого возраста — будем над чем посмеяться и где сфотографироваться.

В Thule Koda также есть кафе, два кинозала и кинотеатр с экраном 360 градусов. А если вы не боитесь пощекотать свои нервы, то можно спуститься в подземную комнату страха и пройти там по лабиринту с маленьким фонариком.

Образовательно-развлекательный центр

Образовательно-развлекательный центр WOW — еще одно место, где будет интересно не только детям, но и взрослым. Пространство центра WOW разделено на пять частей: зона активного движения, водный центр, зона изучения энергии, центр симуляторов и детская игровая зона.

Там можно бегать, прыгать и кувыркаться сколько угодно, а со второго этажа на первый можно съехать по горке-трубе. В центре за игрой можно изучать различные формы энергии, которые нас окружают, погрузиться в виртуальную реальность, а также сделать много забавных фотографий на “селфидроме”!