27.04.2022, 14:58
С 1 мая в аэропортах Варшавы ограничивают количество рейсов
ФОТО: Photo by Michal Mokrzycki on Unsplash
В аэропортах Варшавы – Шопен и Модлин – ограничивают количество рейсов. Распоряжение вступает в силу с 1 мая.
Так, авиакомпании смогут выполнять полеты в столицу Польши только с 9:30 до 17:00. Рейсы с отправлением из Варшавы придется совершать не позднее 15:30. Причем у аэропортов есть список приоритетных направлений — их и будут включать в расписание первыми.
Такое решение власти приняли из-за ограниченной доступности аэронавигационных служб, которые поддерживают воздушные операции, и “уменьшения пропускной способности региона”.
Ограничения будут действовать минимум до 31 мая.