С 1 мая в аэропортах Варшавы ограничивают количество рейсов

Так, авиакомпании смогут выполнять полеты в столицу Польши только с 9:30 до 17:00. Рейсы с отправлением из Варшавы придется совершать не позднее 15:30. Причем у аэропортов есть список приоритетных направлений — их и будут включать в расписание первыми.