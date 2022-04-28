Что происходит в воздушном пространстве Эстонии после начала войны в Украине — каждый день страна теряет 12 000 евро

После российского вторжения в Украину Европейский Союз запретил использовать свое воздушное пространство всем зарегистрированным в России авиакомпаниям и самолетам, находящимся под контролем российских физических или юридических лиц. Аналогичный запрет ввела и Россия, запретив европейским авиакомпаниям и самолетам из стран Евросоюза заходить в воздушное пространство РФ. Для Эстонии это означало, что с 27 февраля значительный поток самолетов, направлявшихся в Азию, перестал проходить через нашу территорию.

По данным Lennuliiklusteeninduse AS, с момента введения санкций они обслуживают в среднем 325 рейсов в день. Это на 86 рейсов меньше (-21%), чем прогнозировали до войны.

Особенный резкий спад наблюдается в обслуживании рейсов в Азию и Тихоокеанский регион. Европейские авиакомпании вывели свои азиатские маршруты за пределы закрытого воздушного России, поэтому через территорию Эстонии самолеты больше не пролетают. Если до войны планировалось, что воздушное пространство Эстонию в страны Азии будет ежедневно проходить 122 рейса, то на данный момент их осталось только 71. Большинство из них (55 рейсов) выполняются китайскими авиаперевозчиками, которым разрешено летать через Россию. 7 рейсов в день выполняет Finnair, но теперь самолеты, направляющиеся в Азию, облетают Россию с юга. Поскольку сербские и турецкие авиалинии продолжают летать в российские аэропорты, каждый день через воздушное пространство Эстонии проходит в среднем около 6 их самолетов.

Из-за введенных санкций потери в навигационных сборах составляют около 12 000 евро в день. В прошлом году Lennuliiklusteeninduse AS заработала 15,73 млн евро. Навигационные сборы покрывают расходы на обслуживание воздушного движения и все затраты на спасательную, наблюдательную и все другие виды государственной авиации. Точные данные о навигационных сборах за первый квартал будут опубликованы в конце этой недели.

Движение российских и белорусских самолетов над нейтральными водами, граничащими с Эстонией, участилось. На данный момент российские операторы увеличили количество рейсов в Калининград до 42 в день. С 15 апреля в том же воздушном коридоре начали проходить рейсы по маршруту Минск — Калининград авиакомпании Belavia.