Сегодня открывается выставка “Как снимали фильм об аптекаре Мельхиоре”
29 апреля на 5 этаже башни Кик-ин-де-Кёк откроется выставка “Как снимали фильм об аптекаре Мельхиоре”, совместно подготовленная Таллиннским городским музеем и продюсерами картины.
Выставка на верхнем этаже орудийной башни познакомит посетителей с интересными моментами со съемок всех фильмов трилогии “Аптекарь Мельхиор”. На выставке представлены снимки фотографа Роберта Ланга, дополненные реквизитом фильма, костюмами и средневековыми экспонатами из коллекций Таллиннского городского музея.
Фотограф Роберт Ланг, наблюдавший за рождением фильма и работой съемочной группы, сделал около 25 000 фотографий съемок трилогии “Аптекарь Мельхиор”. Их также можно увидеть на афишах, в кинорекламе и в материалах прессы. Наиболее характерные и интересные из них оказались и на выставке.
Выставка открыта до 30 июня.
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