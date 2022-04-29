Сегодня открывается выставка “Как снимали фильм об аптекаре Мельхиоре”

Выставка на верхнем этаже орудийной башни познакомит посетителей с интересными моментами со съемок всех фильмов трилогии “Аптекарь Мельхиор”. На выставке представлены снимки фотографа Роберта Ланга, дополненные реквизитом фильма, костюмами и средневековыми экспонатами из коллекций Таллиннского городского музея.

Фотограф Роберт Ланг, наблюдавший за рождением фильма и работой съемочной группы, сделал около 25 000 фотографий съемок трилогии “Аптекарь Мельхиор”. Их также можно увидеть на афишах, в кинорекламе и в материалах прессы. Наиболее характерные и интересные из них оказались и на выставке.