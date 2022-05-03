Обогнать airBaltic: Nordica нашла прибыльную нишу в бизнесе и планирует стать крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии

Мы привыкли считать, что крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии неоспоримо является airBaltic. Но эстонская государственная группа Nordic Aviation Group (ей также принадлежит бренд Nordica) готова побороться за этот статус. Представители компании утверждают, что нашли скрытую бизнес-нишу, развитие в которой позволит сделать парк самолетов компании даже большим, чем сейчас есть у airBaltic.

По словам Тоомаса Уйбо, руководителя отдела маркетинга, коммуникаций и устойчивого развития компании Regional Jet, входящей в состав Nordic Aviation Group (NAG), парк авиакомпании может быть увеличен до 50 самолетом. Он уверяет, что со своим бизнес-планом они действительно станут крупнейшей авиакомпанией в странах Балтии. Хотя сама стратегия развития несколько отличается от airBaltic, которой сейчас принадлежат 32 самолета.

Когда в 2019 году эстонская национальная авиакомпания Nordica закрыла все свои регулярные рейсы, она как будто бы исчезла из поля зрения. Но на самом деле самолеты продолжили выполнять рейсы. Дочерняя компания NAG Regional Jet получила товарный знак Xfly и начала сдавать в аренду свои самолеты вместе с экипажем другим авиакомпаниям. В основном полеты осуществлялись на линиях SAS из Стокгольма, Копенгагена, Орхуса, Вильнюса и Таллинна. До пандемии коронавируса из столицы Эстонии самолетами авиакомпании можно было улететь в Стокгольм и Копенгаген, а также рейсом авиакомпании LOT в Варшаву. «Мало кто знает, что в то время Xfly был одним из крупнейших операторов Таллиннского аэропорта», — говорит Уйбо.