29.04.2022, 08:45
Португалия изменила правила въезда в страну
ФОТО: Photo by Liam McKay on Unsplash
Теперь иностранным туристам не нужно перед поездкой заполнять специальную анкету о состоянии здоровья. Однако все остальные правила остаются прежними.
Для въезда в Португалию по-прежнему нужно предоставить документ о вакцинации или справку о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 180 дней. Также для въезда в страну принимают ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, или антиген-тест, сделанный за 48 часов до въезда в страну.
Дети до 12 лет освобождаются от предъявления данных документов.