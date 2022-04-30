Старый город оживает? Почему туристический сектор Эстонии с опаской ждет наступления лета

С наступлением теплой погоды на улицы Старого Таллинна постепенно начинают возвращаться туристы, о которых уже давно мечтают столичные рестораны и кафе. Если прошлой весной предпринималась попытка привлечь местного покупателя всевозможными скидками и специальными предложениями, то в этом году никаких акций не предусмотрено. А несколько заведений и вовсе навсегда закрыли свои двери. Все с опаской ждут наступления лета.