Глава Air Baltic: сейчас пассажиры считают страны Балтии небезопасным направлением

"Потихоньку возвращаются также крупные фирмы, число бронирований растет каждую неделю. В основном за счет выезжающих, а не прибывающих сюда туристов. Их по-прежнему мало, поскольку страны Балтии вопринимаются как приграничный регион. И особенно в странах Запада считают, что тут высокая угроза войны", – констатировал исполнительный директор Air Baltic Мартин Гаусс.

"Латвийское государство твердо решило вывести Air Baltic на биржу. Акции поступят в продажу, так что частные инвесторы и государства смогут решать, хотят ли они получить долю нашей фирмы и повлиять на ее развитие. Наш домашний рынок – все страны Балтии. Мы латвийская компания, но самый крупный авиаперевозчик в Эстонии, несмотря на то, что Эстонское государство не является нашим владельцем. Мы развиваем авиасообщение в Эстонии за свой счет и на свой риск", – добавил Гаусс.