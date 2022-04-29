Глава Air Baltic: сейчас пассажиры считают страны Балтии небезопасным направлением
После отмены коронавирусных ограничений люди начали активнее бронировать авиабилеты. Жители стран Балтии хотят путешествовать, при этом туристы из других стран воспринимают страны Балтии как небезопасное направление, пишет rusERR.
В Air Baltic отметили рост числа туристов, путешествующих семьями, отправляющихся навестить родственников и друзей, а доля бизнес-путешествий докризисного уровня пока не достигла.
"Потихоньку возвращаются также крупные фирмы, число бронирований растет каждую неделю. В основном за счет выезжающих, а не прибывающих сюда туристов. Их по-прежнему мало, поскольку страны Балтии вопринимаются как приграничный регион. И особенно в странах Запада считают, что тут высокая угроза войны", – констатировал исполнительный директор Air Baltic Мартин Гаусс.
"Латвийское государство твердо решило вывести Air Baltic на биржу. Акции поступят в продажу, так что частные инвесторы и государства смогут решать, хотят ли они получить долю нашей фирмы и повлиять на ее развитие. Наш домашний рынок – все страны Балтии. Мы латвийская компания, но самый крупный авиаперевозчик в Эстонии, несмотря на то, что Эстонское государство не является нашим владельцем. Мы развиваем авиасообщение в Эстонии за свой счет и на свой риск", – добавил Гаусс.