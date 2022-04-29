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29.04.2022, 14:58

Глава Air Baltic: сейчас пассажиры считают страны Балтии небезопасным направлением

 
Foto: Andres Putting

После отмены коронавирусных ограничений люди начали активнее бронировать авиабилеты. Жители стран Балтии хотят путешествовать, при этом туристы из других стран воспринимают страны Балтии как небезопасное направление, пишет rusERR.

В Air Baltic отметили рост числа туристов, путешествующих семьями, отправляющихся навестить родственников и друзей, а доля бизнес-путешествий докризисного уровня пока не достигла.

"Потихоньку возвращаются также крупные фирмы, число бронирований растет каждую неделю. В основном за счет выезжающих, а не прибывающих сюда туристов. Их по-прежнему мало, поскольку страны Балтии вопринимаются как приграничный регион. И особенно в странах Запада считают, что тут высокая угроза войны", – констатировал исполнительный директор Air Baltic Мартин Гаусс.

"Латвийское государство твердо решило вывести Air Baltic на биржу. Акции поступят в продажу, так что частные инвесторы и государства смогут решать, хотят ли они получить долю нашей фирмы и повлиять на ее развитие. Наш домашний рынок – все страны Балтии. Мы латвийская компания, но самый крупный авиаперевозчик в Эстонии, несмотря на то, что Эстонское государство не является нашим владельцем. Мы развиваем авиасообщение в Эстонии за свой счет и на свой риск", – добавил Гаусс.

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