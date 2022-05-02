В Финляндии начался сезон парков развлечений

Помимо уже открывшихся “Линнанмяки” в Хельсинки и “Сяркянниеми” в Тампере, в середине мая начнет работу расположенный в Южной Похьянмаа Powerpark.

За время пандемии крупнейшие парки страны разработали новую систему бронирования, с помощью которой они смогут легче предсказывать количество посетителей. Хотя коронавирусные ограничения уже сняты, администрация парков обещает следить за тем, чтобы не образовывалось толп или слишком больших очередей.

Парки развлечений ожидают, что сезон будет хорошим, несмотря на отсутствие громких новинок среди аттракционов. Инвестиции в новые аттракционы были заморожены из-за пандемии.

В обычный год “Линнанмяки” посещает около миллиона человек за сезон. Восстановление и рост внутреннего туризма должны благоприятно повлиять на посещаемость парков.