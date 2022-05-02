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02.05.2022, 08:30

Впервые с начала пандемии в Мюнхене пройдет Октоберфест

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ФОТО: Flickr.com, 46137

Власти немецкого города Мюнхен впервые за два года не отменили популярный пивной фестиваль Октоберфест, он пройдет с 17 сентября по 3 октября 2022 года, сообщает "Интерфакс".

"Я поручил администрации начать организацию Октоберфеста в 2022 году без ограничений", — цитирует "Фигаро" слова бургомистра Мюнхена Дитера Райтера.

По его словам, праздник пройдет без каких-либо ограничений из-за коронавируса.

Ежегодно до пандемии коронавируса фестиваль посещали около 5 млн человек. В 2019 году на фестивале выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели мясо 124 быков и 29 телят. Это был последний фестиваль перед пандемией коронавируса.

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