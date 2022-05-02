Впервые с начала пандемии в Мюнхене пройдет Октоберфест

"Я поручил администрации начать организацию Октоберфеста в 2022 году без ограничений", — цитирует "Фигаро" слова бургомистра Мюнхена Дитера Райтера.

Ежегодно до пандемии коронавируса фестиваль посещали около 5 млн человек. В 2019 году на фестивале выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели мясо 124 быков и 29 телят. Это был последний фестиваль перед пандемией коронавируса.