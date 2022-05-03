Доплатите и летите: туроператор просит доплату за уже купленные туры
Клиенты Novatours в Эстонии стали получать письма с просьбами доплатить за уже купленные путевки. Туристы, чьи вылеты еще впереди, оказались перед дилеммой: доплачивать и лететь или забрать деньги и остаться дома. Законна ли такая просьба турфирмы и как обстоят дела с доплатами у других компаний, узнала “МК-Эстония”.
В конце марта клиентам тур-оператора Novatours стали приходить неожиданные новости. “Получила письмо от Novatours с просьбой доплатить за подорожание топлива, по 35 евро за каждое место в самолете. Не уверена, что это последний сюрприз от них, — жалуется в группе о путешествиях в социальной сети Анна. — У нас туры на май-июнь в Болгарию, и на сентябрь-октябрь в Грецию. Бронь делали еще до войны. И теперь стала сомневаться, а лететь ли вообще или забрать деньги? Можно ли сейчас быть уверенными в туроператорах? Так как мы летим втроем, доплатить надо в общей сумме 210 евро”
“Мы тоже получили это письмо. Решили доплатить и лететь. Хотя тоже как-то сомневаемся”, — отвечает Юлия.
“Через Novatours покупали билеты на самолет, пока таких писем не получала”, — делится Виктория.
“А насколько это вообще законно? Сделка купли-продажи, как я понимаю, уже завершена. Что значит, доплатите еще? Если какой форс-мажор, то они такие: мы тут ни при чем, мы ничего возмещать не будем. А чем это не форс-мажор? Я бы, прежде чем доплачивать, спросила у Департамента защиты прав потребителей. Ну так просто, из любопытства”, — говорит еще одна Юлия.
Действительно, законны ли такие доплаты? И сколько их может быть до вылета, если цены на все вокруг будут только расти?
Топливо влияет на туризм
“Из-за роста цен на нефть цены на авиационное топливо во всем мире стабильно растут с ноября 2021 года и на сегодняшний день сделали большой скачок, что, в свою очередь, оказывает давление на цены на туры. С начала 2022 года стоимость авиатоплива выросла почти на 60%. В марте этого года, после того как Россия начала войну на Украине, цены выросли еще больше, и по сравнению с началом года цена барреля нефти выросла с 80 до 130 долларов”, — комментирует менеджер по коммуникации и PR компании Novatours Олев Рийсберг.
Подобные скачки цен на топливо, по его словам, напрямую влияют на туристическую отрасль, так как на транспорт приходится почти треть от общей стоимости путевки.
“Чтобы защитить пассажиров от дальнейшего повышения цен, тур-оператор Novatours ввел для своих клиентов плату за услугу “Защита от повышения цен на топливо”, которая поможет пассажирам избежать дальнейшего повышения цен на всех направлениях, вылеты по которым будут с 11 апреля 2022 года, — говорит Рийсберг. — Пока цены на топливо продолжают меняться, а рыночная неопределенность высока, мы хотим защитить наших пассажиров от постоянно растущих расходов. С новой доплатой мы гарантируем, что цены на поездки из стран Балтии не вырастут в этом году из-за возможного подорожания топлива”.
Представитель Novatours отмечает, что туроператор в условиях продолжающегося подорожания топлива пытался найти способ сэкономить в случае путевок, приобретенных до конца февраля, но, к сожалению, не нашел другого способа сдержать такое большое и длительное повышение цен, кроме как переложить часть их роста на клиентов.
Всем уже сообщили
Олев Рийсберг добавляет, что размер доплаты на всех направлениях почти одинаковый. И на данный момент все пассажиры должны уже быть проинформированы о сборах из-за повышения цен на топливо, т. е. они должны были получить письмо от Novatours или продавца-посредника.
“Плата за услугу “Защита от повышения цен на топливо” введена для компенсации будущих изменений цен на топливо. Это относится как к ранее приобретенным турам, так и к новым бронированиям путешествий, — уточняет представитель туроператора. — Например, если в будущем цена на авиационное топливо вырастет на четверть, мы подсчитали, что стоимость перелета увеличится как минимум на 30 евро. Плата за услугу “Защита от повышения цен на топливо” фиксирована для уже имеющихся клиентов Novatours и новых бронирований и составляет в среднем 11,50 евро на пассажира за перелет. Это около 2% от стоимости путевки”.
По словам Олева Рийсберга, в туристическом договоре туроператора Novatours предусмотрено право увеличения стоимости поездки.
“Увеличение стоимости туристического договора также соответствует Директиве (ЕС) 2015/2302 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о пакетных турах и организации пакетных туров, — замечает Рийсберг. — Пассажир имеет право подать возражение против установленных сборов и отказаться от договора в соответствии с условиями договора туристического обслуживания Novatours. Если клиент хочет расторгнуть договор, он должен уведомить нас об этом до 4 апреля или не позднее крайнего срока оплаты бронирования”.
Не больше 8%
Советник по коммуникации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Аап Андреас Ребас говорит, что изменение платы за путешествие регулируется статьей 871 Закона об обязательственном праве.
“Чтобы туроператор после заключения договора на пакетный тур мог увеличивать стоимость путешествия в связи с повышением цен на топливо, такая возможность вместе с порядком расчета новой стоимости поездки должна быть предусмотрена в типовых условия договора, — отмечает Ребас. — Вдобавок к увеличению стоимости поездки должна быть одновременно предусмотрена и возможность ее уменьшения”.
Закон, по словам представителя департамента, также регулирует, как и когда туроператор должен сообщить клиенту об увеличении стоимости поездки. Так, клиент должен быть проинформирован о повышении тарифа посредством устойчивого носителя, например, по электронной почте. Причем в уведомлении должны четко и понятно быть прописаны причины и расчеты повышения цены. Кроме того, клиент должен быть уведомлен не позднее чем за 20 дней до начала поездки.
“Это означает, что, если до начала пакетного тура осталось менее 20 дней, стоимость поездки не может быть увеличена, — поясняет Аап Андреас Ребас. — Также регламентировано, что при увеличении тарифа более чем на 8% пассажир имеет право выбора: принять изменения или отказаться от договора пакетного тура. Если пассажир решит расторгнуть договор, тур-оператор должен возместить все платежи, произведенные за пакетный тур”.
Доплаты будут не везде
В ситуации, когда туроператор не предусматривает возможности увеличения стоимости поездки в договоре или типовых условиях, стоимость поездки, обращает внимание Ребас, не может быть увеличена. То же самое касается ситуаций, когда туроператор отдельно указывает, что это условие неприменимо.
“Мы ознакомились с уведомлением Novatours, и поскольку невозможно понять, как именно будет реализована эта плата за услугу, мы связались с туроператором, чтобы выяснить эти обстоятельства”, — добавляет представитель Департамента защиты прав потребителя и технического надзора.
Что касается других крупных тур-операторов, исполнительный директор TEZ TOUR в Эстонии Светлана Вертьянова говорит, что на данный момент они не планируют вводить доплату за топливо на вылеты из Таллинна.
“Для нас важно сохранить цено-образование простым и прозрачным для покупателя”, — подчеркивает Вертьянова.
“Международный туроператор Coral Travel Estonia на данный момент не планирует взимать плату с существующих или будущих клиентов за топливо. Как компания мы делаем все возможное, чтобы предлагать доступные туры и лучший сервис нашим клиентам и партнерам, — говорит руководитель турфирмы Анна Белиаков. — Сезон 2022 порадует туристов Coral Travel Estonia полетами не только в турецкую Анталию, но и откроет возможность покупки туров в Бодрум. Также туроператор совсем скоро откроет продажи туров и в Египет на 2023 год”.