Доплатите и летите: туроператор просит доплату за уже купленные туры

В конце марта клиентам тур-оператора Novatours стали приходить неожиданные новости. “Получила письмо от Novatours с просьбой доплатить за подорожание топлива, по 35 евро за каждое место в самолете. Не уверена, что это последний сюрприз от них, — жалуется в группе о путешествиях в социальной сети Анна. — У нас туры на май-июнь в Болгарию, и на сентябрь-октябрь в Грецию. Бронь делали еще до войны. И теперь стала сомневаться, а лететь ли вообще или забрать деньги? Можно ли сейчас быть уверенными в туроператорах? Так как мы летим втроем, доплатить надо в общей сумме 210 евро”

“Мы тоже получили это письмо. Решили доплатить и лететь. Хотя тоже как-то сомневаемся”, — отвечает Юлия.

“Через Novatours покупали билеты на самолет, пока таких писем не получала”, — делится Виктория.

“А насколько это вообще законно? Сделка купли-продажи, как я понимаю, уже завершена. Что значит, доплатите еще? Если какой форс-мажор, то они такие: мы тут ни при чем, мы ничего возмещать не будем. А чем это не форс-мажор? Я бы, прежде чем доплачивать, спросила у Департамента защиты прав потребителей. Ну так просто, из любопытства”, — говорит еще одна Юлия.

Действительно, законны ли такие доплаты? И сколько их может быть до вылета, если цены на все вокруг будут только расти?

Топливо влияет на туризм



“Из-за роста цен на нефть цены на авиационное топливо во всем мире стабильно растут с ноября 2021 года и на сегодняшний день сделали большой скачок, что, в свою очередь, оказывает давление на цены на туры. С начала 2022 года стоимость авиатоплива выросла почти на 60%. В марте этого года, после того как Россия начала войну на Украине, цены выросли еще больше, и по сравнению с началом года цена барреля нефти выросла с 80 до 130 долларов”, — комментирует менеджер по коммуникации и PR компании Novatours Олев Рийсберг.

Подобные скачки цен на топливо, по его словам, напрямую влияют на туристическую отрасль, так как на транспорт приходится почти треть от общей стоимости путевки.