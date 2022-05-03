"Адмирал Беллинсгаузен" отказался от путешествия в российскую Арктику

В 2021 году парусник за четыре с половиной месяца прошел 10 117 морских миль, посетил 41 порт. Всего за это время на борту судна находилось более 60 человек. Однако в нынешнем году из-за геополитической ситуации длительное арктическое путешествие было решено отложить, сообщает rusERR .

“В этом году мы будем ходить в эстонских водах и Балтийском море в целом. Дальних планов в связи с политической ситуацией у нас нет. Сделаем небольшую паузу, посмотрим, какова ситуация в мире. Изначально мы собирались отправиться в канадскую Арктику и российскую Арктику, но сегодня очень сомнительно, что в ближайшем будущем мы сможем планировать такое путешествие”, — сказал капитан парусника “Адмирал Беллинсгаузен” Прийт Кууск.