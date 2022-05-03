03.05.2022, 10:05
Италия смягчает коронавирусные ограничения
ФОТО: Photo by Kristine Tanne on Unsplash
Правительство Италии решило смягчить карантин — больше не нужно предъявлять Green Pass (под этим названием подразумевалась справка о вакцинации или негативный результат теста на коронавирус) при посещении ресторанов, кафе, концертов, театров, а также в общественном транспорте и на стадионах.
С мая предъявлять Green Pass нужно только в медицинских учреждениях и домах престарелых. Другие общественные места можно посещать свободно. Кроме того, частично отменяется масочный режим, а иностранным туристам, прибывающим в Италию, не надо заполнять специальную анкету здоровья.