Италия смягчает коронавирусные ограничения

Правительство Италии решило смягчить карантин — больше не нужно предъявлять Green Pass (под этим названием подразумевалась справка о вакцинации или негативный результат теста на коронавирус) при посещении ресторанов, кафе, концертов, театров, а также в общественном транспорте и на стадионах.