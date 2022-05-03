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03.05.2022, 12:45

Не пропустите! 5 мая в Таллинне состоится увлекательная экскурсия “Канализационные люки Старого города”

 
Foto: Ilmar Saabas
Таллиннский городской музей приглашает всех желающих принять участие в уникальной экскурсии, на которой историю города можно будет проследить...через призму канализационных люков.

Миллионы и миллионы туристов посетили средневековый Старый город Таллинна и им никогда ничего не рассказывали про канализационные люки. Однако, история подтверждает, что немало усилий в разные времена было приложено в этом направлении. Например, уже в 1422 году монахини монастыря Св. Михаила сливали нечистоты в защитный ров города. Единственный, с кем им удалось в те времена поговорить на тему канализации, был таллиннский фогт. Он выслушал набожных женщин и потребовал, чтобы они в будущем выливали помои и нечистоты… прямо на улицу. Здесь мы подхватим эстафетную палочку, выпавшую из рук монахинь и, наконец, поговорим о канализации Старого города. Для этого рассмотрим люки 10 канализационных колодцев, которые расположены на маршруте от Балтийскога вокзала до до Ратушной площади

Экскурсия состоится 5 мая в 18.00 (четверг), на русском языке.

Место сбора: перед аптекой Apotheka на Балтийском вокзале (Тоомпуйстее 37).

Автор экскурсии: Андрес Зиплане, житель Каламая, интересующийся историями канализационных люков. Прогулка длится 1,5 часа и бесплатна для участников!

Количество участников ограничено. Зарегистрируйтесь ЗДЕСЬ.

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