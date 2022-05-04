Airbnb возвращается к доковидной политике отмены бронирования

Ранее сервис Airbnb позволял отказаться от бронирования без штрафных санкций, если путешественник или принимающая сторона заразились COVID-19, пишет портал 34travel.me.

Площадка отреагировала на вызовы пандемии сразу же – правила отмены бронирования скорректировали еще в марте 2020 года. Гостям, которые меняли планы из-за болезни, предлагали разные варианты возврата средств, а с заболевших хостов не взималась плата за услуги сервиса, кроме того, отмена не сказывалась на их статусе Superhost. Однако теперь COVID-19 воспринимается как рядовое событие и часть «нового образа жизни». Компания опубликовала соответствующее заявление, в котором обосновала свое решение плодотворной работой медиков по всей планете и высоким уровнем вакцинации.

В комментарии изданию Travel + Leisure представительница Airbnb отметила, что другие игроки туристической сферы давно отказались от политик, связанных с COVID-19, а некоторые не вводили их вовсе. Команда Airbnb считает, что их политика отмены бронирования и без того довольно гибкая.

При этом стандарты уборки, внедренные Airbnb с приходом COVID-19, остаются в силе.