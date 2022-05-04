ВИДЕО | В США обнаружена крупнейшая коллекция наскальных рисунков индейцев

Археологи из США рассказали об обнаружении большой коллекции наскальных рисунков индейцев, возраст которой составляет около 1000 лет, сообщает "Моя Планета".

Пещеру с рисунками нашли в Алабаме еще в 1998 году, но ее местонахождение держалось в секрете. Наскальные рисунки исследовали при помощи 3D-сканирования. Оказалось, что это крупнейшая коллекция среди произведений искусства коренных американцев — на потолке пещеры есть не менее 1000 рисунков.

По мнению археологов, на исследованных рисунках изображены духи подземного мира. Среди них — рисунок гремучей змеи, длина которой превышает три метра. Всего ученые сканировали пять изображений. На четырех из них были антропоморфные существа.

В пещере с низкими потолками ученым пришлось использовать метод фотограмметрии. Археологи сделали тысячи фотографий, которые использовались для построения 3D-модели. По их словам, очень большие наскальные изображения в пещере было практически невозможно увидеть из-за ограниченного пространства на участке.