ФОТО | Не просто граффити. Смотрите, какая красота появилась на улицах Риги

Эскиз этой настенной росписи создал латышский художник Кристиан Бректе, а на стену его перенесли Микелис Мурниекс и Kiwie. Как следует из названия, этот мурал является данью уважения одной из самых известных латвийских художниц Джемме Скулме. Его стоит увидеть хотя бы потому, что оно вызвало очень бурную дискуссию в латвийском обществе.

Два известнейших в мире латвийских граффити-художника Kiwie и Rudens Stencil объединили свои усилия и создали самую большую настенную роспись в странах Балтии "Солнце. Гром. Даугава". Это уникальное произведение искусства было вдохновлено очень значимой для латышей песней Saule. Pērkons. Daugava.

На стене одного из ангаров в этом урбанистическом месте Риги, квартале Таллинас, расположена экспозиция ярких геометрических фигур, созданных художником Rudens Stencil.

Реклама автомобиля и автосервиса, появившаяся на улице Красотаю примерно в 1985 году, сегодня является неотъемлемой частью уличного искусства Риги. Этот мурал служит свидетельством истории советской эпохи.

Около 40 рижских художников вместе создали стену граффити в поддержку Украины. Идея принадлежит художнику Дайнису Руденсу. Настенные росписи разных художников ярко и живо изображают поддержку Украины, ее свободы, мира и демократии.

Путеводитель по рижскому стрит-арту создан туристическим бюро Live Riga и включает в себя 12 точек на карте столицы Латвии. По мнению его авторов, Рига становится все ближе к большим европейским городам, где уличное искусство уже стало неотъемлемой и важной визуальной частью культурного пространства.

Адрес: Akas iela 10

История на стене

На ограде Музея истории медицины на улице Антонияс художники Гриета Бутянкова и Алексей Белецкис воплотили в жизнь исторические свидетельства, изобразив средства и методы укрепления здоровья, которые были популярны в XIX веке.

Адрес: Antonijas iela 2

Patiltes galerija



В Чиекуркалнсе есть "выставочный зал" под открытым небом под названием "Галерея Патилтес" (Patiltes galerija). Под мостом, на его опорах, можно увидеть произведения уличного искусства латвийских и литовских художников. Среди авторов - Эрик Цауне, Идзиба, Koostii, Lazy Bra, Rombo, Trafik, Tron, Анна Вайвере, Zahars Ze, Ziepe Ziepe, Мартиньш Зутис.

Адрес: Čiekurkalna 1. līnija 12

Sarkanā



На стене кирпичного дома на улице Приежу, 6 нарисовано женское лицо. Это работа Дайниса Руденса по названием "Sarkanā". По словам художника, в этом месте есть особая аура, которую невозможно описать словами.

Адрес: Priežu iela 8, Sarkandaugava

20 латов

Дайнис Руденс (он же Rudens Stencil) — один из самых известных уличных художников, украсивший не одну стену в Риге. Вместе с Thobek во дворе дома на улице Эрнеста Бирзниека-Упиша он создал монументальную картину "20 Ls", посвященную канувшей в Лету национальной валюте.

Адрес: Ernesta Birznieka-Upīša iela 18b

Tā daļa Rīgas

В пешеходном тоннеле на улице Даугавпилс в районе Московского форштадта художница Синдия Клявиня создала мурал "Эта часть Риги" (Tā daļa Rīgas). Он рассказывает о самых узнаваемых местах так называемой Маскачки и помогает проникнуться особым настроением этого района.

Адрес: Satekles iela 15

Еж и женщина



На улице Спаргелю рядом Зиедоньдарзсом расположены две настенные росписи. Рисунки ежа и пожилой женщины выполнены в монохромных тонах, но все равно придают выразительность одному из самых романтичных мест для прогулок в центре Риги.

Адрес: Sparģeļu iela

Вместе мы сила



На 1-й линии Чиекуркалнса на стене мебельного салона Kate теперь расположен мурал, на котором изображены две женщины — из Украины и из Латвии, обнимающие друг друга. Это один из многочисленных символов солидарности, появившихся в поддержку украинского народа после российского вторжения в Украину. Авторы идеи - сотрудники салона Kate. Эскиз был создан художницей Беатрисой Бириней, а воплотили его в жизнь Дайнис Руденс и Эрик Цауне.

Адрес: Čiekurkalna 1. līnija 6