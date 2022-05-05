Знаменательное событие: сегодня в Пярну прибудет первый самолет из Хельсинки

В дополнение к летним регулярным авиарейсам по маршруту Пярну–Хельсинки к наступающему туристическому сезону будет обеспечено авиасообщение Пярну и с другими пунктами назначения: 25 июня откроется сезонный авиамаршрут между Стокгольмом и Пярну, который будет обслуживать крупнейшая скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS). Принадлежащий SAS 70-местный самолет с турбинным винтом ATR-72 будет летать между аэропортом Пярну и аэропортом Стокгольм–Арланда до 16 августа каждый вторник и каждую субботу. Продолжительность одного авиарейса будет составлять 1 час и 20 минут.

Первые авиарейсы на реконструированной взлетно-посадочной полосе состоялись в октябре прошлого года, когда было восстановлено авиасообщение между Пярну и Рухну, а начиная с 5 мая аэропорт летней столицы открыт и для регулярных международных авиарейсов.

Масштабные работы по реконструкции были завершены в конце 2021 года. В результате проведения реконструкции была обновлена взлетно-посадочная полоса аэропорта, размер которой теперь составляет 1 970 x 30 метров, были расширены рулежные дорожки, был реконструирован перрон для воздушных судов, была установлена автоматическая система мониторинга погодных условий, была обновлена система пожарной сигнализации аэродрома и был построен новый амбар для хранения обслуживающей и спасательной техники. Обновленный пассажирский терминал Пярнуского аэропорта способен обслуживать одновременно 80 прибывающих и 80 отбывающих пассажиров.

Подготовительные работы к регулярным международным авиарейсам в пярнуских воздушных воротах начались восемь лет назад, когда Пярнуская городская управа вместе с Министерством экономики и коммуникаций и AS Tallinna Lennujaam поставили перед собой цель обновить взлетно-посадочную полосу, терминал и прочую соответствующую инфраструктуру Пярнуского аэропорта.

Регулярные авиарейсы по маршруту Пярну– Хельсинки , которые будут совершаться с 5 мая по 21 августа каждый четверг и каждое воскресенье, будет обслуживать авиакомпания NyxAir , основанная на эстонском капитале.

Помимо пассажиров первым авиарейсом в Пярну прибудут семеро финских туроператоров и трое журналистов, которые в течение следующей пары дней будут знакомиться с разными (туристическими) компаниями города Пярну, сообщает Таллиннский аэропорт .

По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, регулярные авиарейсы, которые этим летом будут совершаться из Пярну, станут доказательством того, что благодаря сотрудничеству возможно все. “Открытие осенью прошлого года реконструированной взлетно-посадочной зоны было важным шагом к повышению привлекательности Пярну как региона, и я рад, что благодаря проявленной городом и местными предпринимателями инициативе этим летом мы сможем поприветствовать в Пярну целых два международных маршрута”, — сказал Тувике. Региональные аэропорты, по словам Тувике, являются важной составляющей местной жизни, поскольку они создают рабочие места и возможности для развития деловой среды и обеспечивают авиасообщение с миром.

Мэр города Пярну Ромек Косенкраниус сказал, что туристические предприятия Пярну ждали восстановления авиасообщения с Финляндией почти десять лет, и примечательно, что с сегодняшнего дня Пярну будет иметь регулярное авиасообщение с Хельсинки, а с начала лета также со Швецией. “Большое спасибо всем, кто сделал возможным восстановление международного авиасообщения с Пярну. Желаю успешного авиасообщения между столицами стран Северной Европы и Пярну”, — произнес мэр.

Руководитель Estonia Spa Hotels Андрус Альяс констатировал, что первая цель туристических предприятий Пярнумаа выполнена — в Пярнуском аэропорту начнут совершаться международные авиарейсы. “Наша вторая общая цель заключается в том, чтобы всячески содействовать тому, чтобы эти авиарейсы стали популярными среди наших финских и шведских клиентов и чтобы количество туристов, посещающих Пярнумаа, значительно возросло. Ведь пляж с самой теплой в Балтийском море водой и множество качественных отелей и возможностей времяпровождения находятся всего лишь примерно в часе лета из Хельсинки и Стокгольма”, — отметил Альяс.

Во время осуществления авиасообщения с Хельсинки и Стокгольмом из Пярну в аэропорт и из аэропорта в Пярну будет ходить городской автобус № 24. Автобус будет останавливаться также у крупных спа-центров и отелей Пярну.

Расходы на круглогодичное обслуживание Пярнуского аэропорта будут составлять около миллиона евро в год. Пярнуская городская управа будет выделять Пярнускому аэропорту 400 000 евро в год.