Военные действия в Украине угрожают гражданским авиаперевозкам

“Как показывает пример предыдущих войн, в зонах боевых действий нетрудно перепутать цели.Этот риск присущ всем сторонам конфликта, — говорится в официальном заявлении EASA. — Если добавить к этому вероятность глушения навигационных приборов или средств идентификаци воздушных судов, то нетрудно представить вероятность ракетной атаки на мирный самолет”.