4 идеи на выходные: маршруты для майских походов по Эстонии

Погуляйте по шатким мосткам на болоте Какердая

Где: Järva maakond, Vetepere küla

Это болото является одним из крупнейших болот Кырвемаа. Площадь болотного массива составляет примерно 1 000 гектаров. Особенностью этого живописного верхового болота со множеством озерков является то, что цепь из озерков располагается на двух разных уровнях. Весной и осенью на болотных озерках останавливаются тысячи водоплавающих птиц. Посередине болота находится озеро Какердая. В трех четвертях километра к востоку от озера Какердая находится болотный остров Хийесаар площадью 2,6 гектара с богатым видами древостоем. В старину он, всей видимости, служил убежищем и местом жертвоприношений. Дощатым настилом покрыт участок природной тропы длиной 4 километра. В 2020 году на участке Калаярве (3,4 километра) тропы Какердая были установлены светоотражатели. Рекомендуется брать с собой карманный фонарик.

Посмотрите на покосившийся маяк Кийпсааре

Где: Saare maakond, Kõruse-Metsaküla

Маяк Кийпсааре, построенный в 1933 году, достигает 26 м в высоту. Первоначально башня была возведена приблизительно в 100 м от берега, но на сегодняшний день из-за изменения береговой линии она находится прямо в море. Под действием сильных штормовых ветров и волн маяк, находящийся на крутом берегу, много лет назад наклонился набок, из-за чего получил прозвище Сааремааская Пизанская башня. Однако порывы ветра и волны впоследствии снова более-менее его выпрямили.

На заметку: Поскольку маяк находится на территории Вильсандиского национального парка, то сюда можно попасть только пешком. Путь от парковки составляет приблизительно 4 км, маяк можно осмотреть только снаружи.

Сплавьтесь на каноэ по реке Выханду

Где: Põlva maakond, Jõgehara küla