4 идеи на выходные: маршруты для майских походов по Эстонии
Погуляйте по шатким мосткам на болоте Какердая
Где: Järva maakond, Vetepere küla
Это болото является одним из крупнейших болот Кырвемаа. Площадь болотного массива составляет примерно 1 000 гектаров. Особенностью этого живописного верхового болота со множеством озерков является то, что цепь из озерков располагается на двух разных уровнях. Весной и осенью на болотных озерках останавливаются тысячи водоплавающих птиц. Посередине болота находится озеро Какердая. В трех четвертях километра к востоку от озера Какердая находится болотный остров Хийесаар площадью 2,6 гектара с богатым видами древостоем. В старину он, всей видимости, служил убежищем и местом жертвоприношений. Дощатым настилом покрыт участок природной тропы длиной 4 километра. В 2020 году на участке Калаярве (3,4 километра) тропы Какердая были установлены светоотражатели. Рекомендуется брать с собой карманный фонарик.
Посмотрите на покосившийся маяк Кийпсааре
Где: Saare maakond, Kõruse-Metsaküla
Маяк Кийпсааре, построенный в 1933 году, достигает 26 м в высоту. Первоначально башня была возведена приблизительно в 100 м от берега, но на сегодняшний день из-за изменения береговой линии она находится прямо в море. Под действием сильных штормовых ветров и волн маяк, находящийся на крутом берегу, много лет назад наклонился набок, из-за чего получил прозвище Сааремааская Пизанская башня. Однако порывы ветра и волны впоследствии снова более-менее его выпрямили.
На заметку: Поскольку маяк находится на территории Вильсандиского национального парка, то сюда можно попасть только пешком. Путь от парковки составляет приблизительно 4 км, маяк можно осмотреть только снаружи.
Сплавьтесь на каноэ по реке Выханду
Где: Põlva maakond, Jõgehara küla
Пюхайыги подходит для сплава на каноэ, когда уровень воды поднимается чуть выше среднелетнего. Природа увлекательна и разнообразна, местами открываются просторные виды, местами оба берега окаймляет хвойный лес. Можно повстречать бобра или зимородка. Поход можно продлить, если начать от деревни Видрике и пройти 11 озёр цепи Коорасте. В таком случае, можно будет спланировать двухдневный поход и сделать привал в палатках на берегу Коорасте Сууръярве.
Побродите между ржавеющими морскими минами на острове Найссаар
Где: Harju maakond, Lõunaküla / Storbyn
Найссаар — в источниках XI века упомянут как Terra feminarum, в 1297 году Narghetn, позднее Nargöö, также Nargen — это расположенный в Таллиннском заливе на расстоянии 8,5 км от материка остров площадью 1662,8 га, длина которого 11 км и ширина 4 км. Покрытый лесом остров с 1995 года является природным парком. Для облегчения ознакомления с центральной частью острова проложена туристическая тропа протяженностью 11 км, на которой есть смотровые площадки и инфотаблички. Тропа начинается она с площадки для палаточного городка и знакомит с природными достопримечательностями острова, проходя через сад Датского короля и гору Кунила, описывает круг в минных складах и возвращается обратно.
Источник: VisitEstonia