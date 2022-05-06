Теперь из Эстонии в Грецию можно добраться на более экологичных самолетах
Первый рейс из Таллинна на Родос на современном самолете Airbus A320neo состоялся вчера, 5 мая.
По словам руководителя TEZ Tour Эстония Светланы Вертьяновой, парк самолетов Airbus A320neo SKY Express отличается лучшими показателями расхода топлива, выбросов CO2 и уровня шума: “Греция — одно из любимейших мест отдыха жителей Эстонии благодаря своим прекрасной природе и климату, гостеприимству греков и отличной кухне. Эта страна также является рекомендуем пунктом назначения 2022 года по версии Ассоциации туристических союзов Европы ECTAA. Теперь насладиться этим качеством можно с самого начала путешествия — на борту нового самолета качественной греческой авиакомпании”.
Прямые рейсы TEZ Tour Эстония из Таллинна на Родос будут выполняться каждый четверг с мая до конца октября. Все рейсы обслуживают новые самолеты SKY Express.
Коммерческий директор SKY Express Яннис Лидакис подчеркнул, что цель SKY Express — поднять на новый уровень впечатления пассажиров от полета. В прошлом году компания SKY Express модернизировала свой авиапарк, приобретя новые Airbus A320neo и ATR 72-600, и сделав одну из крупнейших в мире инвестиций в авиацию в беспрецедентно сложный для туристической отрасли период. Благодаря этим самолетам SKY Express управляет новейшим и самым экологичным авиапарком в Греции и одним из наиболее экологичных авиапарков в Европе.
“Каждый день мы усердно работаем над развитием нашей организации, инфраструктуры и команды, чтобы обеспечить пассажирам простые, комфортные, веселые и доступные путешествия. Мы рады начать сотрудничество с TEZ Tour и ждем всех жителей Эстонии в Греции”, — сказал Лидакис.
TEZ Tour Эстония — надежный туроператор с почти 15-летним опытом организации путешествий по всему миру. Греческие туры TEZ Tour 4 года подряд выбирали победителем “GREECE HOSPITALITY AWARDS” в категории лучшего туроператора, привозящего в страну туристов. Компания является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Помимо греческих островов, TEZ Tour организует поездки в Турцию, Болгарию, Египет, Испанию и Объединенные Арабские Эмираты.
SKY Express — авиакомпания новой эпохи с крупнейшей сетью авиалиний в Греции и возможностью выбора из 39 пунктов назначения в 6 странах: в Греции, на Кипре, во Франции, Бельгии, Великобритании и Италии. SKY Express является самой быстрорастущей авиакомпанией Греции, которая также предлагает услуги таким международным авиакомпаниям, как Air France, KLM, Qatar Airways, American Airlines, Middle East Airlines, Cyprus Airways, Condor, El Al, Transavia, Air Transat и easyJet.