Теперь из Эстонии в Грецию можно добраться на более экологичных самолетах

Первый рейс из Таллинна на Родос на современном самолете Airbus A320neo состоялся вчера, 5 мая.

По словам руководителя TEZ Tour Эстония Светланы Вертьяновой, парк самолетов Airbus A320neo SKY Express отличается лучшими показателями расхода топлива, выбросов CO2 и уровня шума: “Греция — одно из любимейших мест отдыха жителей Эстонии благодаря своим прекрасной природе и климату, гостеприимству греков и отличной кухне. Эта страна также является рекомендуем пунктом назначения 2022 года по версии Ассоциации туристических союзов Европы ECTAA. Теперь насладиться этим качеством можно с самого начала путешествия — на борту нового самолета качественной греческой авиакомпании”.

Прямые рейсы TEZ Tour Эстония из Таллинна на Родос будут выполняться каждый четверг с мая до конца октября. Все рейсы обслуживают новые самолеты SKY Express.

Коммерческий директор SKY Express Яннис Лидакис подчеркнул, что цель SKY Express — поднять на новый уровень впечатления пассажиров от полета. В прошлом году компания SKY Express модернизировала свой авиапарк, приобретя новые Airbus A320neo и ATR 72-600, и сделав одну из крупнейших в мире инвестиций в авиацию в беспрецедентно сложный для туристической отрасли период. Благодаря этим самолетам SKY Express управляет новейшим и самым экологичным авиапарком в Греции и одним из наиболее экологичных авиапарков в Европе.

“Каждый день мы усердно работаем над развитием нашей организации, инфраструктуры и команды, чтобы обеспечить пассажирам простые, комфортные, веселые и доступные путешествия. Мы рады начать сотрудничество с TEZ Tour и ждем всех жителей Эстонии в Греции”, — сказал Лидакис.