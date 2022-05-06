Lux Express значительно увеличивает количество отправлений на маршрутах Таллинн-Рига-Вильнюс-Варшава

В связи с резким ростом числа пассажиров по сравнению с прошлым годом Lux Express, крупнейшая международная автобусная компания в Балтийском регионе, увеличит количество рейсов в течение мая и, при необходимости, продолжит добавлять рейсы в будущем. На маршруте Таллинн-Рига в каждом направлении будет ежедневно отправляться 9 автобусов, на маршруте Тарту-Рига в каждом направлении 1, на маршруте Рига-Вильнюс в каждом направлении 5, на маршруте Вильнюс-Варшава в каждом направлении 2 автобуса. Кроме того, ежедневно можно будет напрямую попасть из Таллинна в Вильнюс и обратно.

“В связи с отменой ограничений в апреле этого года было в 15 раз больше пассажиров и в 5 раз больше рейсов, чем в это же время в прошлом году. В Эстонии и Литве нам пришлось нанять нескольких водителей автобусов, чтобы все пассажиры могли максимально комфортно перемещаться между столицами стран Балтии и Польши”, — сказал руководитель международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.

Отправления с 7 мая:

Таллинн-Рига: 7.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00, 22.30

Рига-Таллинн: 2.35, 7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Тарту-Рига: 9.05 (с остановкой в рижском аэропорту)

Рига-Тарту: 18.45 (с остановкой в рижском аэропорту)

Вильнюс-Таллинн: 22.30

Таллинн-Вильнюс: 22.30

Идя навстречу пожеланиям пассажиров, этой весной и летом Lux Express продолжит предлагать бесплатный велосипедный билет на всех своих маршрутах в балтийском региону и в Польше. Благодаря такому билету, который в прошлом году оказался очень популярным и стимулировал туризм между столицами, в каждом автобусе можно бесплатно провозить до пяти велосипедов. Велосипедный билет можно приобрести вместе с обычным билетом на сайте Lux Express luxexpress.eu. В каждом автобусе есть специальные чехлы для велосипедов, которые защищают как сами велосипеды, так и прочий багаж.

Lux Express также продолжит предлагать скидки в зависимости от возраста пассажиров на всех своих международных маршрутах: пассажиры младше 26 лет получат билет со скидкой 26%, младше 7 лет — 80%, младше 16 лет — 40%, а старше 60 лет — на 10% дешевле. Билеты можно приобрести на сайте Lux Express luxexpress.eu или в мобильном приложении Lux Express.