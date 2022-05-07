ВИДЕО | В Украине в результате обстрела уничтожен музей Григория Сковороды
Утверждается, что снаряд влетел под крышу старинного поместья, после чего начался сильный пожар. Огонь охватил все помещения музея, пишут украинские СМИ со ссылкой на председателя Золочевской общины Виктора Коваленко.
В результате обстрела был ранен 35-летний сын директора музея, который ночью охранял помещение, пишет УНИАН. Медики диагностировали у него травму ноги и отправили в больницу.
Григорий Саввич Сковорода (1722 — 1794) — знаменитый украинский странствующий философ, поэт, баснописец и педагог, внесший значительный вклад в восточнославянскую культуру. Снискал славу первого самобытного философа Российской империи. Григорий Сковорода считается завершителем эпохи казацкого барокко и родоначальником русской религиозной философии. Произведения Григория Сковороды оказали существенное влияние на ряд русских мыслителей.
Григорий Сковорода приходится двоюродным прадедом другому русскому философу Владимиру Соловьеву.
Этой зимой в Украине на государственном уровне должны отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа и поэта Григория Сковороды.
Знаменитые цитаты:
„Самая большая потеря — это потеря времени.“
„Мир ловил меня, но не поймал“ (эту надписать Григорий Скоророда завещал написать на своей могиле).
„Избегай людей, которые, видя твои пороки и недостатки, оправдывают их или даже одобряют. Такие люди или льстецы, или трусы, или просто дураки. От них не жди помощи ни в какой беде или несчастье.“
„Любить человечество легче, чем сделать добро родной матери.“
„Мудрец должен из навоза отбирать золото.“
„Тело на то родилось, чтоб болеть и исчезать, как луна. А душа есть чаша, наполняемая вечною радостью.“