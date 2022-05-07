Шок! Билет на паром на Сааремаа теперь стоит дороже, чем авиабилет в Италию

В конце прошлого года Министерство экономики и коммуникаций Эстонии объявило о плане существенного повышения цен на билеты для пассажиров, посещающих Сааремаа и Хийумаа в туристических целях. И вот обещанное подорожание произошло. Правда, оно не затронуло местных жителей, постоянно проживающих на островах.

Повышение цен вызвано несколькими причинами. Одна из них — растущая популярность островов. Кроме того, большое влияние оказывает и общий рост цен на товары и услуги по всей Эстонии.

По словам Лийзи, забронировавшей билеты на Сааремаа в конце мая, она испытала настоящий шок от цен. За билеты туда-обратно на двоих пассажиров с машиной нужно заплатить более 40 евро. “Билеты на самолет в Италию туда-обратно и того дешевле — всего 35 евро”, — сказала разочарованная в эстонских ценах Лийзи.