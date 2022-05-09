09.05.2022, 07:01
Туристка купила в комиссионке бюст эпохи Римской империи. Покупка обошлась ей всего в 33 евро
ФОТО: Ekraani kuvatõmmis Youtube/ KVUE
Лаура Янг из Техаса, которая занимается торговлей антиквариатом, заметила бюст из резного мрамора в обычном комиссионном магазине. Изделие было выставлено всего за 34,99 доллара (около 33 евро). Женщина с радостью купила его, а дома выяснила, что бюст принадлежит эпохи Юлиев-Клавдиев.
Позже выяснилось, что это изображение римского полководца Нерона Клавдия Друза Германика, отца императора Клавдия, пишет “Моя Планета”.
“Это, наверное, самая крутая вещь, которую я когда-либо находила”, — считает Янг. Лаура поделилась своей находкой с друзьями из лондонского аукционного дома, и они подтвердили ее открытие. По мнению экспертов, изделию около 2000 лет.
Позже выяснилось, что бюст ранее принадлежал немецкому художественному музею. По-видимому, артефакт был привезен в США во время Второй Мировой войны. Из-за этого Лауре придется расстаться с находкой — бюст на год выставят в Художественном музее Сан-Антонио, прежде чем вернут в Германию.