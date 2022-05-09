В Эстонию едет все больше туристов. Чаще всего приезжают из Финляндии, Латвии и России

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале останавливалось порядка 77 000 зарубежных и 116 000 местных туристов. “Количество иностранных туристов еще не восстановилось до докризисного уровня, но было на 38% меньше. Годом ранее в марте их было всего 8700. Численность же местных туристов установила новый рекорд, как и в январе этого года”, — уточнила Лаурмаа.

68% местных туристов находились на отдыхе, а 23% совершали рабочую поездку. Более всего, или 34% путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 15% выбрали Пярнуский уезд и 14% — Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 10% местных туристов, а в Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа по 5%. В предприятиях по размещению местные туристы провели в целом 197 000 ночей.

В годовом сравнении в марте возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 23 000) и из Латвии (более 16 000). Из России прибыло 6000 туристов, из Литвы и Германии — по 3000 туристов из каждой страны. 72% зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский (11%), Тартуский (7%) и Ида-Вируский (4%) уезды. На Сааремаа и в Валгамаа останавливались по 1% иностранных туристов. В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в целом 157 000 ночей.