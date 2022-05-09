Не пропустите! В Музее Миккеля можно познакомиться с художественной коллекцией легендарного учёного из Тарту

Выставка “Карл Моргенштерн. Художественная коллекция тартуского ученого” знакомит зрителя с первым эстонским коллекционером, чей художественный вкус, личные контакты с европейскими художественными центрами и ключевыми фигурами культурной жизни того времени во многом определяли нашу визуальную культуру, художественный вкус и формирование художественных коллекций. Йоханн Карл Симеон Моргенштерн (1770–1852) был профессором вновь открытого в 1802 году Тартуского университета, и специализировался на классической филологии, эстетике, риторике и истории искусства. Менее известен тот факт, что Карл Моргенштерн сам был коллекционером произведений искусства, и завещал свою коллекцию Тартускому университету. Его художественное собрание насчитывало около 70 картин и более 1100 графических произведений, а кроме того — геммы и монеты. На выставке можно познакомиться с образцами гипсовых оттисков гемм и графики из этой знаменитой коллекции. Моргенштерн считал изображения античных гемм важным учебным материалом при изучении античности, геммы из его коллекции зачастую представляли собой уменьшенные репродукции античных произведений искусства и произведений Нового времени. Что касается графики, то здесь внимание уделяется основным темам коллекции, отражающим круг интересов тартуского ученого, на которого оказала влияние эпоха Просвещения. Так, в его художественное собрание вошли произведения искусства Нидерландов XVI–XVII веков, работы, созданные современниками ученого (Карл Готтхард Грасс, Иоганн Вильгельм Краузе и др.), портреты известных личностей и гравюры с репродукциями знаменитых итальянских художников эпохи Ренессанса, в особенности творчество Рафаэля. В меньшей степени Моргенштерн коллекционировал французское и английское искусство. Конечно, на выставке представлены и портреты самого коллекционера. Экспозицию дополняют выполненные самим Моргенштерном рисунки и книги из его библиотеки, насчитывающей более 11800 томов, которую он также завещал Тартускому университету.