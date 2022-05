Едем летом в Литву: фестиваль моря, дни рождения города и чемпионат по воздухоплаванию

Концерт, который пройдет в самом большом общественном зеленом пространстве города, парке Вингис, соберет поклонников классической, поп-музыки, электронной, танцевальной музыки и множества других жанров на целый день, наполненный аудиовизуальными представлениями, всемирно известными и литовскими художники и яркая городская энергия. Еще одним важным событием летнего сезона в Вильнюсе является Midsummer Vilnius '22, эксклюзивный фестиваль, организованный во Дворце великих князей литовских. Уже ставшее фаворитом публики, событие, которое пройдет с 11 по 22 июля, соберет ряд знаменитостей для развлечения. Украинка Джамала, победительница конкурса «Евровидение-2016», всемирно известный джазовый и рок-виртуоз Алас ди Меола, американская оперная звезда Чарльз Кастроново, британская сенсация The Tiger Lillies вместе с литовскими музыкальными талантами, такими как Daddy Was A Milkman, напомнят жителям Вильнюса и его гостям, насколько очарователен бывает этот город летом. Каунас, второй по величине город и культурная столица Европы в этом году, следует за столицей с точки зрения культурных развлечений, собираясь провести в этом году 1000 мероприятий. Главным событием весны станет The Confluence — майское событие, посвященное магии городских рек Нерис и Нямунас. Посетители будут приглашены на дикое шоу цирковых акробатов, представления на воде, музыкальные экскурсии по реке, живую музыку и визуальные проекции.