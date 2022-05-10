Едем летом в Литву: фестиваль моря, дни рождения города и чемпионат по воздухоплаванию
Гостей, прибывающих в Литву в теплое время года, ждет множество культурных мероприятий на выбор — долгожданный Праздник моря в литовском портовом городе Клайпеда, подготовительные торжества к предстоящему 700-летию столицы Вильнюса, и многочисленные фестивали, концерты и выставки по всей стране.
Культурный бум в литовских мегаполисах
Несмотря на то, что космополитичный Вильнюс в следующем году будет отмечать свое 700-летие, юбилейные мероприятия уже создают предпраздничное настроение. Одним из ярких событий предъюбилейных мероприятий станет грандиозный международный музыкальный фестиваль 25 июля, в День святого Кристофера.
Концерт, который пройдет в самом большом общественном зеленом пространстве города, парке Вингис, соберет поклонников классической, поп-музыки, электронной, танцевальной музыки и множества других жанров на целый день, наполненный аудиовизуальными представлениями, всемирно известными и литовскими художники и яркая городская энергия. Еще одним важным событием летнего сезона в Вильнюсе является Midsummer Vilnius '22, эксклюзивный фестиваль, организованный во Дворце великих князей литовских. Уже ставшее фаворитом публики, событие, которое пройдет с 11 по 22 июля, соберет ряд знаменитостей для развлечения. Украинка Джамала, победительница конкурса «Евровидение-2016», всемирно известный джазовый и рок-виртуоз Алас ди Меола, американская оперная звезда Чарльз Кастроново, британская сенсация The Tiger Lillies вместе с литовскими музыкальными талантами, такими как Daddy Was A Milkman, напомнят жителям Вильнюса и его гостям, насколько очарователен бывает этот город летом. Каунас, второй по величине город и культурная столица Европы в этом году, следует за столицей с точки зрения культурных развлечений, собираясь провести в этом году 1000 мероприятий. Главным событием весны станет The Confluence — майское событие, посвященное магии городских рек Нерис и Нямунас. Посетители будут приглашены на дикое шоу цирковых акробатов, представления на воде, музыкальные экскурсии по реке, живую музыку и визуальные проекции.
Увлекательные фестивали у воды
Спокойный портовый город Литвы Клайпеда, расположенный на берегу Балтийского моря, ежегодно привлекает тысячи посетителей на свой летний Праздник моря. Мероприятие, посвященное морской тематике, пройдет в июле этого года по всему городу, приглашая посетить ярмарки, изобилующие деликатесами ручной работы и ремесленными сувенирами, а также полюбоваться величественными кораблями на пристани и прогуляться по запутанным улицам города, излучающим очарование морского побережья. . Еще один город на воде и самый известный средневековый город страны Тракай, который находится всего в 20 минутах езды от столицы, в этом году также отметит свое 700-летие. Чтобы отметить это событие, в июне этого года готический Тракайский замок 15-го века, находящийся на острове и окруженный мерцающим озером, оживет романтическими выступлениями любимых британских артистов Passenger и Тома Оделла.
Праздник продолжается в воздухе
Бирштонас, один из самых популярных курортных городов, известный своими целебными минеральными источниками и грязями, выведет летние праздники на новый уровень, проведя чемпионат по полетам на воздушном шаре, который пройдет с 9 по 12 июня. Пилотам предстоит маневрировать по полосе препятствий, попутно борясь с атмосферными элементами. Зрители смогут прокатиться на соревнующихся воздушных шарах, а менее предприимчивые посетители смогут полюбоваться самолетами, летящими над горизонтом со стороны элегантных городских улиц или на близлежащей смотровой башне. С башни высотой 55 метров открывается великолепный вид на зеленую долину реки Нямунас.
Посетители, которым нужно больше летних развлечений в Литве, могут посетить веб-сайт Литовского агентства по развитию туризма.