ФОТО | Премьер крю и продукция столетних виноделен. Tallink представил новую коллекцию вина и пива, которыми можно насладиться во время рейса

Шампанское Champagne Lombard Extra Brut Premier Cru произведено на именитых виноградниках, отвечающих престижной категории премьер крю, в исторической французской области Шампань. Это шампанское экстра-брют выдерживается в погребе 36 месяцев, прежде чем попасть в ваши бокалы. А еще на его бутылке отклеивается этикетка, внутри которой можно посмотреть карту региона, где произведено вино.

Экстра-сухое игристое вино Corvezzo Blanc de Blancs Spumante Organic произведено в Венецианской области Италии одним из самых крупных производителей экологически чистых вин. Оно идеально подходит к закускам и морепродуктам.

Но вернемся к алкоголю. Стоит отметить, что большинство выигравших конкурс виноделен являются семейным бизнесом, который переход по наследству от родителей к детям. Поэтому винодельни и виноградники имеют большую историю, а также опыт в производстве вина.

Новую коллекцию вина и пива Tallink и Silja Line представили на уникальном судне Silja Symphony , курсирующем между Хельсинки и Стокгольмом. Его делает уникальным большая аллея посреди судна, которая занимает несколько палуб и куда выходят окна кают — такие судна уже больше не строят!

Пиво выбирали среди 60 видов пива в двух категориях: светлое и темное пиво. В конкурсе приняли участие пивоварни из Эстонии, Швеции, Финляндии и Италии, но в итоге победу в ходе дегустации вслепую заработали две эстонские пивоварни.

Предыдущие домашние вино и пиво были выбраны в 2019 года, а новая коллекция должна была быть выбрана еще раньше, но из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось отложить. Новые домашние вина Tallink и Silja Line были выбраны среди 120 видов вина, а в конкурсе приняли участие производители и винодельни из Франции , Италии , Испании, Германии и Австрии в пяти категориях: шампанское, игристое, белое, красное и розовое вино. Последнее, кстати, сейчас особенно в тренде во всем мире.

Домашние вино и пиво для Tallink и Silja Line, которые даже лучше назвать "корабельными", были выбраны в ходе дегустации вслепую, в которой приняли участие сомелье, винные и пивные эксперты, руководители ресторанов как с кораблей, так и из отелей Tallink Grupp.

Австрийское белое вино Markus Huber Grüner Veltliner Winemaker является органически чистым и подходящим для веганов. Тем не менее, оно отлично подойдет ко многим блюдам, в том числе и курице и азиатской кухне.

Хит сезона, розовое вино Barone Montalto Nero D'Avola Rosato Organic сделано в солнечной Сцицилии и в нем сочетается нежный аромат клубники, граната и фиалки. Это экологически чистое вино идеально подходит к лососю, пасте с морепродуктами и карпачо.

Красное вино Barbanera Campo Pietra Appassimento Organic из Южной Италии произведено с помощью метода увяливания винограда "аппассименто". Оно имеет аромат и вкус ежевики, спелых вишни и сливы, и подходит к мясу и выдержанным сырам. А еще у него просто очень красивое оформление бутылки. Итальянская романтика!

Пиво Meritäht, что переводится как "Морская звезда" сварила эстонская пивоварня Pühaste, находящаяся в Южной Эстонии. Нефильтрованное светлое пиво подходит к птице и рыбе, а также пицце и салату. А вот любителям темного пива подойдет портер Baltiс Porter от Õllenaut. Это пиво варится из шести разнвх сортов солода, а выпивать его стоит вместе со свининой или же шоколадным тортом.

Коллекцию домашних вина и пива все желающие смогут попробовать с мая 2022 по весну 2024 года во время рейсов на всех суднах Tallink и Silja Line, а также в отелях Tallink Group, а при желании даже можно приобрести с собой несколько бутылок.

Смотрите больше фото с мероприятия по дегустации нового алкогольного меню Tallink, а также как выглядит судно Silja Symphony изнутри и его капитанский мостик в галерее!

P.S. В качестве бонуса удалось попробовать одно из вин, которое не входит в домашнюю коллекцию, но продается в магазинах на суднах Tallink. Это розовое вино Hampton Water, которое производит не кто иной как певец Джон Бон Джови вместе с сыном. Скажем так — талантливый человек талантлив во всем!