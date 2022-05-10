Главное событие мая: в столице пройдет XXI День Таллинна

Мэр Михаил Кылварт отметил, что именно в сложные времена приходит более четкое осознание истории и наследия своего общества. “В День Таллинна мы можем обратить особое внимание на творчество в нашем городе и оценить вклад творческих людей в формирование неповторимой атмосферы нашего города, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Наша история исчисляется столетиями — в этом году исполняется 700 лет с момента первого упоминания Таллиннской Ратуши. В то же время Таллинн — открытый и современный город, где могут мирно жить самые разные люди. Наше культурное пространство способствует творчеству, здесь ценят инновации и готовность к сотрудничеству, это помогает нам достигать успеха в нынешнем стремительно меняющемся мире”.

Празднование Дня Таллинна начнется в пятницу, 13 мая, с серии музыкальных утренников в Таллиннских школах, в ходе которых дети встретятся с музыкантами и смогут поучаствовать в музыкальной викторине. Также в пятницу пройдет Таллиннский диктант на Ратушной площади, текст на эстонском языке зачитает певец и артист Иво Ууккиви. Диктант посвящен 700-летию Ратуши. Подробнее (на эстонском): https://www.tallinn.ee/est/etteutlus/

В субботу, 14 мая, пройдут мероприятия во всех районах города. Помимо парковых концертов и толокам по посадке цветов и других растений пройдет спортивный семейный день в районе Хааберсти на футбольном поле Ыйсмяэской гимназии, а также молодежный фестиваль в парке Мянни в Мустамяэ, а также экскурсии по Старому городу и поход в Пирита.

Утром в День Таллинна, 15 мая, премьер-министр Кая Каллас и мэр Михаил Кылварт торжественно откроют ворота Люхике ялг, соединяющие Тоомпеа с Нижним городом, чтобы подтвердить доброе сотрудничество.