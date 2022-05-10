Премьер-министр Кая Каллас открыла первый в странах Балтии отель Radisson Collection

Премьер-министр Кая Каллас выразила предпринимателям признательность за инвестиции, которые имеют большое значение для эстонского гостиничного сектора: “Привлечение в Эстонию одного из ведущих мировых гостиничных брендов является признанием работы и надежности наших предпринимателей. Это также демонстрирует, что Эстонии доверяют на международном уровне — высоко ценятся наша бизнес-среда и потенциал Эстонии как туристического направления”.

По словам исполнительного директора EfTEN Capital Вильяра Аракаса, инвестиции в реконструкцию отеля показывают, что сектор туризма верит в восстановление, предпосылками которого являются безопасность и доверие к Эстонии: “Это может произойти только благодаря превосходной работе, которую правительство делает для безопасности Эстонии на международном уровне”.

Собственник недвижимости EfTEN Capital начал ремонт отеля летом 2019 года, а исполнителями проекта стали компания Fund Ehitus OÜ и архитекторы интерьеров из бюро Vaikla Disain.

В отеле 287 номеров, в том числе 19 люксов, включая Президентский люкс, люксы Premium и 3 уникальных люкса с тренажерами для фитнеса. На втором этаже капитально отремонтирован конференц-центр площадью 1000 квадратных метров с 8 залами, самый большой из которых под названием “Tallinn”, вмещает 300 человек.

В мире всего 28 отелей, действующих под брендом Radisson Collection.