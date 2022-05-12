12.05.2022, 11:33
ФОТО | Защитники Одессы копали окопы ... и нашли древние амфоры
Foto: Bianca Mikovitš
Бойцы территориальной обороны Одессы, копая окопы, нашли древние амфоры и передали их в музей.
Одесская бригада территориальной обороны (ополчения) в среду написала на своей странице в Фейсбуке, что ее бойцы "в ходе проведения фортификационных работ" нашли амфоры возрастом примерно две с половиной тысячи лет, пишет BBC.
Бригада публикует фотографии амфор и процесса передачи их Одесскому археологическому музею.
В Северном Причерноморье, в том числе на территории нынешней Одесской области Украины, в течение многих веков, начиная примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры, существовали греческие города-колонии.