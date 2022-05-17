ФОТО | "Находясь здесь, я думаю о войне в Украине". Всемирно известная художница Марина Абрамович открыла в Каунасе выставку

"Что бы я ни делала, вставая каждое утро, я понимаю, что за границей находится Беларусь, а за ее границей — Украина, где идет война", — сказала художница журналистам во вторник.

Она подчеркнула, что осудила действия России немедленно и была одной из первых.

"Я первая из деятелей искусств, кто в первые два часа войны в Украине осудил военные действия и [Владимира] Путина", — сказала Абрамович.

Сербская художница сказала, что прекрасно понимает ужасы войны, потому что ее родители во время Второй мировой войны в Югославии активно участвовали в сопротивлении нацистской Германии.

Абрамович в прошлом году представила в киевском Бабьем Яру инсталляцию "стены плача" с кристаллами.

Почти месяц назад это место повредили во время бомбардировок российские войска.

По словам Абрамович, прошли времена, когда художник мог особенно ни о чем не беспокоиться, употреблять алкоголь, сидеть в студии, создавать искусство и ждать признания.

"Такая роль художника уже далеко в прошлом. Функция художника теперь — быть ответственным, ответственным за свою работу, за свой посыл (…) Голос художника также должен быть четко слышен, особенно в таких ситуациях, как эта", — сказала Абрамович.

Однако, по ее словам, из-за обилия событий и их изменяющегося понимания создавать одно только политически ангажированное искусство "исключительно опасно".

"Если будешь создавать одни только политически ангажированные произведения, они будут, как газета — в один день актуальны одни новости, на следующий день — другие. И тогда работы не будут иметь больше никакого значения", — сказала художница.

По ее словам, искусство должно быть многослойным, в нем должны быть и политические, и духовные, и социальные темы, попытка предвидеть будущее.

"И общество тогда возьмет из этого то, что в это конкретное время актуально", — считает мастер перформанса.

Отвечая на вопрос, что может спасти мир, она пошутила, что "точно не Путин".