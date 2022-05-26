Известный эстонский ресторатор Дмитрий Демьянов о завоевавших награды Мишлен ресторанах: "Во многих случаях на тарелках была трагедия"

“Я представитель старой школы, классической школы, где можно понять, что на тарелке. Я не сторонник 20-30 вкусов в меню и у меня, конечно, нервы такие, что я таким стал удобным и мне сильно надрываться не хочется”, — говорит Дмитрий.

Также Дмитрий Демьянов признался, что не особо завидует победившим шеф-поварам: “Звезды — это не какой-то сказочный момент. Это большой аванс, ответственность. В наше сложное время сейчас сложно с поварами, с продуктами — это не для слабонервных. Повара теперь будут не спать одну ночь в неделю. Это очень сложно — держать марку, качество и т.д. Это с одной стороны вдохновляет, но с другой — накладывает бремя ответственности”.

На вопрос о том, ждал ли награду он сам, Дмитрий ответил с юмором: “Я награду не ждал. Сегодня награждали star-шефов, а я суперстар, а суперстар награждают посмертно. Мне хорошо от того, что очень много моих воспитанников получили звезды. Они молодые — им это очень-очень надо”.

В конце интервью Дмитрий признался, что побывал почти во всех ресторанах, которые получили награды, и во многих случаях это было фиаско. Смотрите видео!