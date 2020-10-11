НЕ ЗАБУДЬТЕ: с завтрашнего дня для въезда в Латвию необходимо получить QR-код

Электронная анкета будет доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv, которая будет запущена с 12 октября.

После заполнения э-бланка въезжающему будет предоставлен специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию будет нельзя.

Для тех, кто въедет в Латвию до 23.59 часов 11 октября, действует прежний режим, то есть надо заполнить анкету в бумажном виде.

Э-анкету можно будет заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкету, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.

За отказ регистрироваться в системе контроля COVID-19 при въезде в Латвию грозит штраф до 2000 евро. Об этом более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.